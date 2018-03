Tennis Como, al via la stagione della serie C

Primi allenamenti per la squadra di serie C del Tennis Como che si è radunata nel fine settimana a Villa Olmo. Formazione confermata rispetto al buon cammino dello scorso anno (con la vittoria del girone e l’accesso alla seconda fase) in cui tuttavia si registra l’inserimento di un giovanissimo del vivaio, l’Under 14 (classe 2004) Tommaso Redaelli.

Confermata la guida tecnica, affidata ancora una volta al capitano-giocatore Anacleto Mapelli. Il numero 1 della rosa sarà Carlo Alberto Fossati, altro giovane del vivaio, poi come numero 2 giocherà il confermato abruzzese Marco Pantalone, reduce da un’ottima stagione. A completare la rosa altri due comaschi, Davide Borromini e Renzo Piatti.

Il sorteggio ha abbinato il Tennis Como al Tennis La Fenice (esordio in casa l’8 aprile). Seconda giornata a Manerbio contro il Tennis Mya (15 aprile) e turno di riposo in programma il 22 aprile. Il 29 aprile a Villa Olmo arriverà il Tennis Club Tavazzano mentre il girone sarà chiuso dalla difficile trasferta contro la squadra che sulla carta sembra la più quotata, la Motonautica Pavia (6 maggio).

Si qualificano alla seconda fase ad eliminazione diretta (che porterà alla promozione) le prime due formazioni di ogni raggruppamento. “Abbiamo una buona squadra, molto solida – commenta il capitano Anacleto Mapelli dopo la prima sessione di lavoro – Non esiste una stella ma un gruppo affiatato che ha come obiettivo il confermare le buone cose mostrate lo scorso anno, ovvero passare il girone e sperare poi in un buon abbinamento nella seconda fase ad eliminazione diretta”.

Il Tennis Como iscriverà ai campionati a squadre anche una formazione di serie D2 femminile, una di D3 maschile, una Under 10 mista, una Under 12 maschile e due Under 14 maschili.

Rosa serie C 2018

Carlo Alberto Fossati (Como, 25/01/1999, categoria 2.4) confermato

Marco Pantalone (Chieti, 27/07/1989, categoria 2.5) confermato

Davide Borromini (Como, 27/11/1995, categoria 2.7) confermato

Anacleto Mapelli (Gravedona, 16/06/1973, categoria 2.8) confermato, capitano.

Tommaso Redaelli (Como, 08/05/2004, categoria 3.4), dalle giovanili

Renzo Piatti (Como, 10/10/1994, categoria 3.5) confermato