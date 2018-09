Tennis Como, i vincitori del campionato dei commercialisti

Edda Sebastiano tra le donne, Pierantonio Gherardi nell’assoluto maschile. Sono i due vincitori dei principali tabelloni del Campionato Italiano per dottori commercialisti ed esperti contabili, evento che è stato ospitati dai campi del Tennis Como a Villa Olmo, gli stessi che solo pochi giorni fa avevano visto in azione i professionisti del Challenger Atp “Città di Como”.

Più di cinquanta i giocatori iscritti al torneo nazionale che si sono confrontati in una settimana di gare, portando a termine otto tabelloni: singolare assoluto, doppio assoluto, singolo veterani, doppio veterani, singolo amatori, doppio amatori, singolo femminile, doppio misto.

Il torneo ha avuto come main sponsor Banca Generali Private. Una settimana vissuta non solo sul tennis ma anche su una “cena sportiva” nel ristorante del Tennis Como, su una visita guidata alla città e su escursioni in battello sul lago.

Le finali hanno poi premiato la giocatrice veronese del Tc Valpollicella Edda Sebastiano sulla piemontese Maria Cristina Bortolotti (Sporting Lesa) mentre nel maschile Gherardi, del Castellazzo di Parma, ha piegato Emanuele Zoccola dell’At Bibbiena di Arezzo. Per la provincia di Como la vittoria è arrivata nel doppio maschile veterani grazie a Emiliano Perlasca e Roberto Piatti (Tennis Grillo-Villa d’Este) su Francesco Mantegazza e Francesco Piccioni (Ct Bari-Ct Tortoreto). Le premiazioni del Campionato Italiano Commercialisti (giunto alla 42esima edizione) sono poi state ospitate nella serata di sabato dallo Yacht Club in viale Puecher.

Risultati dei campionati italiani

Singolare femminile: 1a Edda Sebastiano (Tc Valpollicella), 2a Maria Cristina Bertolotti (Tennis Sporting Lesa Novara). Singolare maschile Assoluto: 1° Pierantonio Gherardi (Circolo del Castellazzo Parma), 2° Emanuele Zoccola (At Bibbiena Arezzo). Singolare Veterani: 1° Francesco Mantegazza (Ct Bari), 2° Francesco Piccioni (Ct Tortoreto). Singolare Amatori: 1° Domenico Ranieri, 2° Carlo Tarantino. Doppio maschile Assoluto: 1° Francesco Pelella-Andrea Gabrieli (San Marco Sporting Club Na-Tennis Bagnatica), 2° Pierantonio Gherardi-Roberto Piatti (Circolo del Castellazzo-Villa d’Este). Doppio maschile Veterani: 1° Emiliano Perlasca-Roberto Piatti (Tennis Grillo-Villa d’Este), 2° Francesco Mantegazza-Francesco Piccioni (Ct Bari-Ct Tortoreto). Doppio maschile Amatori: 1° Luca Gorini-Francesco Leo, 2° Stefano Barbieri-Piero Ribaudo. Doppio Misto: 1° Edda Sebastiano-Carlo Tarantino; 2° Maria Cristina Bertolotti-Aniello Giuseppe Carillo.