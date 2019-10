Tennis: Open Cosvim, a Cantù trionfano Giaquinta e Dorio

I due vincitori dell’Open “COSVIM” (con un montepremi di 2.500 euro), disputato nelle ultime due settimane sui campi veloci di Corso Europa, sono Chiara Giaquinta, giocatrice del Circolo Tennis Cantù, nel tabellone femminile e Emanuele Dorio (Milago Tennis Center) in quello maschile.

Partiti in 120 hanno regalato un’edizione senza scossoni e sorprese, visto che sia nel maschile sia nel femminile la gara l’hanno fatta essenzialmente, fin dal primo momento, le prime teste di serie.

Tra le donne, a contendersi il titolo si sono trovate la padrona di casa Chiara Giaquinta (testa di serie numero 3) e la favorita della vigilia, Eleonora Canovi, detentrice del titolo e tesserata per Lumezzane in serie A1, che comunque si allena spesso su questi campi e infatti le due sfidanti conoscevano molto bene punti di forza e debolezze dell’avversaria.

Match che, dopo un iniziale equilibrio (2-1 con un break per parte) ha preso subito la via di casa della Giaquinta, che ha allungato prima 4-2, poi 6-2 per chiudere il secondo set per 6-0. La festa per il circolo organizzatore è stata completata anche dalla semifinale di Maria Aurelia Scotti (testa di serie numero 2) battuta in tre partite proprio dalla Giaquinta (4-6 6-2 6-3). La Canovi era giunta invece in finale senza giocare, a causa del ritiro (per un guaio agli adduttori) della Under 16 della Nuova Casale Camilla Gennaro.

Nel maschile invece Dorio (testa di serie numero 1) ha proseguito la propria marcia senza perdere un solo set, compreso il match per il titolo contro Mattia Rossi (terzo favorito della vigilia, giocatore del Ct Ceriano): primo set volato via in pochi minuti (6-0), seconda partita battagliata punto su punto fino al 7-4 nel tie-break che ha consegnato il titolo a Dorio.

Soddisfatto il presidente Antonio Serrago: “Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare in semifinale tre giocatrici che sui nostri campi si allenano – ha detto – Due si sono poi giocate la finale. Complimenti a tutti, a chi ha vinto ma anche e a chi si è fermato prima. È stato un bel torneo”. L’appuntamento è ovviamente con il prossimo anno.

RISULTATI

Femminile. Semifinali: Eleonora Canovi (1) b. Camilla Gennaro nd; Chiara Giaquinta (3) b. Maria Aurelia Scotti (2) 4-6 6-2 6-3. Finale: Chiara Giaquinta (3) b. Eleonora Canovi (1) 6-2 6-0.

Maschile. Semifinali: Emanuele Dorio (1) b. Jacopo Bartolini (4) 6-3 6-4; Mattia Rossi (3) b. Jonata Vitari (2) 0-6 6-4 2-0 rit. Finale: Emanuele Dorio (1) b. Mattia rossi (3) 6-0 7-6 (4).

ALBO d’ORO degli ULTIMI ANNI

Femminile: Corinna Dentoni (2017), Eleonora Canovi (2018), Chiara Giaquinta (2019). Maschile: Marco Crugnola (2017), Manuel Mazzella (2018), Emanuele Dorio (2019).