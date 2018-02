Tennis, al Rodeo di Villa Olmo trionfa la "canturina" Emma Calvo

Primo appuntamento agonistico al Tennis Como per la stagione 2018. Il circolo di Villa Olmo ha ospitato nel fine settimana il torneo Rodeo riservato alla categoria Under 12. La formula Rodeo prevede incontri racchiusi in due giorni di gare – sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018 – con set al 4 (al posto che al 6) e tie break al 10 in caso di situazione sull’1-1.

Erano quaranta i baby tennisti iscritti all’evento. Il tabellone femminile ha premiato Emma Calvo, giocatrice del Ct Cantù, che in finale ha superato per 4-1 5-3 Emma Medaglia della Pro Patria Milano. Sconfitte in semifinale Lucrezia Maggi del Quanta Village (1-4 4-1 10-2 con la Calvo) e Greta Vilardi (Ct Cantù) per 4-1 4-2 contro la Medaglia.

Nel tabellone maschile invece a trionfare è stato il lettone del Vavassori Tennis Team, Benediktas Verkovskis. Il giovane che fa la spola tra il Lago d’Iseo e il paese baltico, ha battuto nel match per il titolo Francesco Troise Mangoni del Tennis Club Milano “Bonacossa” con il punteggio di 4-1 1-4 10-5. Semifinali fatali invece per Federico Redaelli (Harbour Club) contro Verkovskis (4-1 4-1) e per Edoardo Beretta (Motonautica Pavia) contro Troise Mangoni (5-4 4-0).

I giovani torneranno protagonisti al Tennis Como dal prossimo 13 aprile quando Villa Olmo diventerà il cuore del movimento del Nord Italia con l’importante tappa dello Junior Next Gen, per la prima volta ospitata nella nostra provincia. Sul Lario giungeranno centinaia di giocatori e tra questi tutti i migliori prospetti delle categorie Under in arrivo da Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.