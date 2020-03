Stadio Sinigaglia, ecco le tre perizie: quanto costa la concessione se il Calcio Como va in serie A, in B o in C

Oggi si è svolto in conference call l’incontro tra gli assessori Francesco Pettignano, Vincenzo Bella e Marco Galli per l’amministrazione comunale e Michael Gandler per la dirigenza del Calcio Como. Sono state presentate le perizie sullo stadio Sinigaglia commissionate all’Agenzia delle entrate con i relativi valori del canone di concessione in base a tre diversi scenari:

1 - L’intero complesso dello stadio con circa 15mila posti, nella condizione di piena agibilità:

Da 97mila euro in caso di militanza della squadra in serie C a 229mila euro in caso di militanza in serie A, cui si va a sommare, per le restanti porzioni del complesso non comprese nel “solo stadio”, 108mila euro.

2 - Il solo stadio nell’attuale condizione di agibilità pari a circa 4.900 posti:

Da 40.000 euro in caso di militanza della squadra in serie C a 94mila euro in caso di militanza in serie A.

3 - Il solo stadio nell’attuale condizione di agibilità (pari a circa 4.900 posti): da 40mila euro in caso di militanza della squadra in serie C a 94mila euro in caso di militanza in serie A. A tali canoni si aggiungono, per le restanti porzioni del complesso non comprese nel “solo stadio”, 56mila euro.

Per il momento non è stato trattato il tema della concessione.