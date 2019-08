Il futuro dello Stadio Sinigaglia di Como: nuovi lavori in arrivo

Si è svolto ieri, 21 agosto 2019, a Palazzo Cernezzi l’incontro tra l’amministrazione e la proprietà del Calcio Como. Erano presenti per il Comune il sindaco Mario Landriscina, gli assessori Francesco Pettignano, Marco Galli, Vincenzo Bella, e per il Como Michael Gandler e Federico Bottacin. Nel corso dell’incontro sono state definite in modo condiviso una serie di azioni che riguardano il futuro dello stadio.

Si è parlato del prolungamento della concessione, tornando a considerare l’ipotesi dei 6 anni + 6, e si arriverà a una nuova perizia sull’intero stadio nello stato in cui si trova attualmente. Si è iniziato a discutere anche della riqualificazione completa, un tema fondamentale e un obiettivo condiviso tra le parti, che sarà possibile in una fase successiva.

A seguito della nuova stima si definirà l’entità e la competenza degli interventi necessari, di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria. Amministrazione comunale e società hanno espresso soddisfazione per aver definito i successivi passaggi e considerano questo incontro una base per proseguire in un dialogo sereno e costruttivo.