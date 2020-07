Stadio Sinigaglia, il comune dice no al rifacimento del campo in erba sintetica

Il progetto di riqualificazione dello stadio Sinigaglia proposto dalla società Calcio Como non ha convinto l'ufficio tecnico del comune che ha espresso parere contrario al rifacimento del campo in erba sintetica, per carenze nella relazione tecnica illustrativa. L'amministrazione comunale si propone però di incontrare, la prossima settimana, la società per poter valutare delle soluzioni alternative, con l'ottica di voler rinnovare e prolungare la concessione.

