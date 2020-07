Stadio, i dettagli dell'accordo tra il Comune e il Como: concessione di 12 anni e campo sintetico

La società Como 1907 e il Comune si sono seduti al tavolo e hanno chiarito i punti dell'accordo che prevede una concessione di 12 anni dello Stadio Sinigaglia alla società di calcio. Nella Sala Giunta di Palazzo Cernezzi nella giornata del 21 luglio 2020 l'amministrazione comunale ha incontrato la società sportiva: il sindaco Mario Landriscina con gli assessori al Patrimonio Francesco Pettignano, allo Sport Marco Galli, all’Urbanistica Marco Butti e la dirigente Rossana Tosetti, hanno incontrato il CEO Michael Gandler, il facilities manager Federico Bottacin e il responsabile della comunicazione Alessandro Camagni. Era presente anche una delegazione di tifosi.

"Durante l’incontro - ha fatto sapere l'amministrazione comunale con una nota stampa - sono stati confermati fiducia e impegno reciproco e sono stati illustrati i punti cardine dell’accordo raggiunto tra il Comune e il Como 1907 per la concessione di 12 anni dello stadio Sinigaglia, la realizzazione di un campo in erba sintetica e su lavori futuri in caso di adeguamenti strutturali dettati da nuove normative o cambi di categoria. Questo accordo - si legge inoltre nel comunicato - può dare la possibilità alla società di investire e confermarsi così una realtà viva e presente sul territorio, anche dando vita a progetti di più ampio respiro. Con trasparenza e soddisfazione, da entrambe le parti è stato confermato che nel minor tempo possibile, con eventuali minime modifiche, verrà avviato l’iter burocratico per portare la concessione in giunta e successivamente per la firma".