Vi piace il nuovo logo del Como? Il sondaggio

E' scattata la fase due del sondaggio indetto dal Como 1907 per stabilire il nuovo logo societario.

Dopo la prima proposta del club ai tifosi, la società ha letto le considerazioni e visionato i concept proposti dai fans. Oltre 1500 risposte al primo sondaggio, che ha appassionato i supporters facendo nascere un intenso dibatto. I tifosi si sono espressi in grande maggioranza per la volontà di cambiare il logo attuale, cercando qualcosa di nuovo ma che resti legato alla tradizione sportiva e cittadina.

Ora parte la fase due, con la presentazione di un nuovo logo, che segue le indicazioni arrivate dai fans. Qualcosa di nuovo e differente rispetto alla prima opzione, in chiave più moderna ma attenta a quella che è la storia della squadra. Due concept finora proposti, uno più classico e uno più moderno, come chiave di comparazione. “Abbiamo letto le appassionate risposte dei nostri tifosi – dice Michael Gandler, Ceo di Como 1907 – siamo davvero contenti che a tanti sia piaciuto l’approccio di dialogo che questa società vuole portare. Abbiamo seguito le indicazioni dei fans e proposto qualcosa di nuovo in linea con le loro preferenze. Ci piacerebbe sapere ancora una volta il loro parere prima di procedere con la scelta definitiva”.