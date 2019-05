Sondaggio: vi piace il nuovo logo del Como?

Con il cambio di proprietà la società vuole lanciare una serie di iniziative per conoscere meglio i tifosi, i loro gusti e le loro percezioni. Il primo step è un sondaggio, molto informale, sul logo. Il Como 1907 ha deciso di proporre un concept ai propri sostenitori. Non si tratta di nulla di definitivo, l’idea è appunto quella di conoscere le opinioni dei tifosi e capire quali sono le loro preferenze, per vedere se ci sono margini per delle modifiche.

Questa è solo la prima di una serie di iniziative che si muovono in questa direzione. «Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri tifosi e la loro opinione, ovviamente, conta tantissimo per noi. Per questo li invitiamo a partecipare ed a far sentire la loro voce, le loro preferenze, a partire da queste proposte per il nuovo logo», ha detto Michael Gandler, ceo di Como 1907.

