Società sportive, in provincia di Como in arrivo 115mila euro da Regione Lombardia

Sono in tutto 24 le associazioni e società sportive della provincia di Como che hanno ottenuto contributi della Regione Lombardia per un totale di 115.753 euro.

I finanziamenti fanno parte di un fondo di 1 milione e 600 mila euro per sostenere comitati, delegazioni regionali, Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che in Lombardia sono oltre 10 mila.

Due le linee di intervento previste dall'assessorato allo Sport di Regione Lombardia per un contributo che varia da mille a 5mila euro. A favore dei Comitati, delegazioni regionali sono state finanziate 17 domande per un totale di 82 mila euro. Le associazioni (Asd) e Società sportive dilettantistiche (Ssd) hanno ricevuto un contributo che varia da mille a 5mila. Con il bando regionale sono state finanziate 314 domande per 1 milione 518 mila euro.

Finanziamenti per associazioni per disabili

Su entrambe le linee è stata prevista una ripartizione che premia il numero di tesserati complessivi (peso 20%), il numero di tesserati di età inferiore ai 18 anni (peso 75%) e per ciascuna federazione (peso 5%). Una riserva delle risorse è destinata per l'attività sportiva dei disabili: 11 le domande presentate e finanziate per un contributo totale di 55 mila euro.

Perchè questo finanziamento

"Lo sport di base è per Regione Lombardia una priorità" - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia -. "Questo bando è una risposta concreta alle difficoltà economiche delle società sportive. Incontrando in questi primi mesi di mandato i presidenti delle oltre 10mila associazioni lombarde ho ricevuto la forte richiesta di aiuto anche nell'attività ordinaria. A causa delle difficoltà economiche, che le società negli ultimi anni sempre più spesso attraversano, non solo è diventato per loro difficile organizzare eventi importanti ma anche garantire l'ordinaria gestione".

"La maggior parte delle realta' sportive - ha proseguito l'assessore Cambiaghi - vivono ancora oggi grazie alla passione e all'impegno dei volontari. Il bando vuole essere una risposta mirata a sostenere le loro esigenze. Ancora una volta Regione Lombardia si mette a fianco di quanti continuano ad appassionarsi per permettere a un vasto numero di ragazzi e di cittadini di svolgere attività sportive di base e agonistica. Un settore vitale ed essenziale non solo per fare della sana attività fisica, ma che svolge anche un determinante ruolo sociale, educativo e formativo che va a vantaggio di tutti".

Elenco delle società sportive di Como e provincia destinataria dei finanziamenti

ASD WPFG ITALIA TENNIS

SPORT4LIFE LAGO E VALLI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IN BREVE SPORT4LIFE LAGO E VALLI S.S.D.R.L.

D.A.M.S. S.R.L. - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

BMX CICLISTICA OLGIATESE

SOCIETÀ CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE SINIGAGLIA

ASD ALBATESE

U. S. SAN MAURIZIO

LA PINETINA GOLF CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GSD ARCELLASCO CITTA DI ERBA

ASD CITTADELLA 1945

ASD GSO CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ

LIBERTAS SAN BARTOLOMEO ASD

TOKYO 64 JUDO MONTORFANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GS DIL VIRTUS CERMENATE

TEAM ABC CANTÙ

POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

ASD BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS

A.S.D. POOL VOLLEY ALTA BRIANZA

APSCOMO

ASSOCIAZIONE SPORTIVI GHIACCIO AMBROSIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GGR COMO ASD

ASD TENNIS COMO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUNIOR TENNIS TRAINING

ASD CIRCOLO TENNIS CANTÙ.

L'elenco di comitati e federazioni sportive destinatari del finanziamento

Oltre alle associazioni, sono stati finanziati 17 tra comitati e federazioni sportive lombarde che hanno ottenuto contributi per un totale di 82.584 euro. Qui di seguito l'elenco: