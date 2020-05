Simone di Como organizza la gara virtuale di corsa, crono, sui 5 e 10 chilometri: come iscriversi e cosa si vince

L'idea è di Simone Luciani, maratoneta originario di Como, fondatore e CEO di una società che si chiama Esco a correre.

Già durante il lockdown ci aveva inviato un video dove, per sensibilizzare la gente a restare in casa correva su 340 piani, per un totale di 3876 gradini e oltre mille metri di dislivello. Ma ora, sempre tramite la sua community Esco a correre, ha organizzato una gara virtuale di corsa.

La Esco a Correre Virtual Fun Run, come riporta il comunicato inviatoci, è una gara virtuale di corsa, dove i partecipanti possono correre dovunque, 5KM o 10 KM, tra il 13 Giugno e il 14 Giugno 2020. Non ha uno scopo competitivo e non è da considerarsi una gara ufficiale, ma verrà comunque stilata una classifica per le due gare.

Lo scopo è quello di mettersi alla prova e di svolgere una corsa, virtualmente, insieme ad altri runners.

Quanto costa?

Questa gara virtuale è totalmente gratuita e i partner non finanziano in alcun modo l’organizzazione dell’evento, ma partecipano con dei buoni e dei codici sconto da usare sul loro sito. Per iscriversi utilizzare questo form e le indicazioni riportate sul sito della prima edizione di Esco a correre Virtual Fun Run

La classifica

Essendo una gara non competitiva, i premi messi a disposizione dai partner di questa iniziativa, non saranno assegnati a secondo della prestazione, ma verranno estratti a sorte. Per entrare nel sorteggio, basta terminare le gare con questo tempo limite:

Uomini:

5 KM: 00:25:00

10KM: 00:55:00

Donne:

5 KM: 00:30:00

10KM: 01:00:00

Il limite è stato messo per rendere la gara comunque una sfida personale, con un obiettivo minimo da raggiungere.

Ci sarà una estrazione per ogni gara, con un vincitore maschile e uno femminile.

Quali sono i Premi?

Estrazione a Sorte finisher Uomo 10KM:

1 Buono di 25 euro da spendere su Running Warehouse

1 buono da 25 euro da spendere su 33Fuel Natural Sports Nutrition

1 Braccialetto di Esco a Correre

Estrazione a Sorte finisher Donna 10KM:

1 Buono di 25 euro da spendere su Running Warehouse

1 buono da 25 euro da spendere su 33Fuel Natural Sports Nutrition

1 Braccialetto di Esco a Correre

Estrazione a Sorte finisher Uomo 5KM:

1 Buono di 15 euro da spendere su Running Warehouse

1 buono da 15 euro da spendere su 33Fuel Natural Sports Nutrition

1 Braccialetto di Esco a Correre

Estrazione a Sorte finisher Donna 5KM:

1 Buono di 15 euro da spendere su Running Warehouse

1 buono da 15 euro da spendere su 33Fuel Natural Sports Nutrition

1 Braccialetto di Esco a Correre

Estratto a sorta tra i finishers di entrambe le gare:

1 Buono di 20 euro da spendere su Running Warehouse

1 buono da 20 euro da spendere su 33Fuel Natural Sports Nutrition

1 Braccialetto di Esco a Correre

Pacco Gara Virtuale

Il Pacco Gara Virtuale, verrà consegnato via e-mail a tutti gli iscritti a Giugno e comprenderà sconti da usare sui siti partner e il pettorale da stampare della gara (non è obbligatorio indossarlo).

I premi e i “pacchi gara virtuali” sono messi a disposizione da Running Warehouse e 33Fuel Natural Sports Nutrition.