Trasferta amara per il Como: sconfitto dal Seregno 2-0

Il Como non ce l'ha fatta, questa volta la trasferta è andata male e gli azzurri non sono riusciti a espugnare lo Stadio Ferruccio. La grinta non è mancata ma alla fine il Seregno ha vinto due a zero. Il primo gol è arrivato al 35', a insaccare la palla nella rete dei lariani è stato Capelli che con un rasoterra ha battuto Gozzi dopo una respinta sbagliata di Sentinelli su cross da sinistra.

Il Seregno ha messo il risultato in cassaforte al 39' del secondo tempo con gol di testa di Barzotti su angolo calciato da Rossi.