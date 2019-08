Beatrice Roda di nuovo sul podio, questa volta a Fomarco

Beatrice Roda sale sul podio per la quarta volta in stagione. La giovane comasca che risiede a Brenna e difende i colori di Bike Cadorago, oggi a Fomarco, in Piemonte, è stata una delle protagoniste della gara promiscua (aperta a Esordienti Donne e Donne Alieve) che metteva in palio il “3° Trofeo Donini Logistica”.

Al termine di 38 chilometri di gara l’atleta diretta da Andrea Dell’Orto è stata classificata terza nella graduatoria delle Esordienti; con lei sul podio la vincitrice Federica Venturelli (Cicli Fiorin) e Marta Pavesi (Valcar Cylance).

Per dovere di cronaca la classifica delle Allieve ha visto primeggiare Francesca Barale (Pedale Ossolano) davanti a Francesca Pellegrini (Valcar Cylance) e Giulia Raimondi (Vo2 Team Pink)