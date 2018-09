Ripescaggio Como, ricorso respinto: i lariani restano in serie D

Respinto il ricorso del Como 1907 per il ripescaggio in serie C. Doccia gelata per gli azzurri: il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto venerdì 14 settembre 2018 il ricorso presentato dalla società lariana, secondo quanto scrive la Provincia.

Il Como domenica 16 settembre scenderà quindi regolarmente in campo a Valpolicella contro l'Ambrosiana per la prima giornata di campionato. Il Como aveva vinto i play off del campionato 2017/2018 dopo essersi piazzata al secondo posto e aveva presentato domanda di ammissione in serie C, respinta per questioni legate alla fidejussione richiesta dalla federazione. Da qui il ricorso al Tar, respinto venerdì.