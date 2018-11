Mercoledì 28 novembre riapre la piscina di Muggiò: ingresso a 1 euro perché fa freddo

La piscina di Muggiò riaprirà con orari regolari mercoledì 28 novembre 2018. La struttura è rimasta chiusa per un mese a causa della necessità di un intervento di messa in sicurezza al controsoffitto perciolante. La temperatura sta salendo gradualmente pur restando più bassa dello standard, per questa ragione si potrà accedere al prezzo di un euro. Da giovedì la temperatura dovrebbe raggiungere il livello previsto e si tornerà alle normali condizioni di accesso.