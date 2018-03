Motonautica, record mondiale di velocità sul lago di Como per il campione Fabio Buzzi

Il campione mondiale di motonautica Fabio Buzzi ha conquistato mercoledì 7 marzo 2018 sul lago di Como il nuovo Diesel Powerboat World Speed Record, il record di velocità sull' acqua con un'imbarcazione da lui stesso progettata e realizzata dalla sua azienda FB Design, leader mondiale nella costruzione di scafi ad alte prestazioni per organizzazioni governative in tutto il mondo. Azienda che proprio in questi giorni si è aggiudicata un'importantissima gara della Guardia di Finanza Italiana per la fornitura di un'intera classe di velocissime vedette di 18 metri.

Buzzi, lecchese, classe 1943, è discendente di una famiglia di progettisti e costruttori. Le sue barche hanno vinto un totale di 52 campionati del mondo. Lo stesso Buzzi, che ha iniziato a gareggiare nelle competizioni offshore nel 1978, ha vinto 10 campionati del mondo.

Il record

Il record è stato stabilito quando l'avveniristico scafo rosso "a tre punti” ha raggiunto la velocità di 277.515 Km/h, alla presenza dei funzionari del Guinness World Records, che hanno certificato il record dopo le verifiche di rito, effettuate con una procedura che garantisce una precisione al millesimo di secondo grazie a rilevamenti e misurazioni effettuate esclusivamente per via elettronica.

Fabio Buzzi, visibilmente soddisfatto, appena rientrato all'ormeggio ha dichiarato: "Oggi è un giorno speciale e voglio ringraziare prima di tutto la la mia squadra senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile e con loro la Guardia di Finanza, I Carabineri, l'amministrazione Comunale di Lecco e tutti coloro che hanno collaborato a questo risultato."