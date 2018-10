Rally di Como, incidente a Casasco: annullata la prova speciale Alpe Grande 1

Incidente a Casasco d'Intelvi durante la prova speciale Alpe Grande 1 di sabato 20 ottobre 2018 valevole per il Rally Trofeo Aci Como, di cui si sta disputando la 37esima edizione.



Un'auto in gara è finita contro un tubo del gas dove la strada di Cerano di congiunge con la provinciale per Casasco. La prova è stata annullata: i concorrenti hanno percorso lentamente il tracciato fino alla fine per poi trasferirsi alla prossima prova in Val Cavargna.



Conclusione della competizione nel pomeriggio di sabato 20 ottobre con la premiazione in piazza Cavour a Como: qui tutti i provvedimenti viabilistici in città.