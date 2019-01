Pallavolo, Carimate vince il memorial "Silvano Bettio"

Cermenate chiude al terzo posto il quadrangolare “Memorial Silvano Bettio”, organizzato dalla società Carimate tra formazioni di serie C e serie D.

Oltre alla compagine di casa, Carimate, hanno preso parte al torneo Pallavolo Arosio, Como Volley e Virtus Cermenate. La nostra formazione, guidata per l’occasione dalla coppia Pietroni/Posio, ha ceduto in tre set nella gara della mattina contro le padrone di casa di Carimate per 3-0 (25-23, 25-20, 25-18), mentre ha avuto la meglio dell’altra formazione militante in serie C, Arosio, per 1-2 (18-25, 23-25, 25-14). Vincitrice del quadrangolare Carimate che ha battuto, in una finale tirata, per 3-2 Como Volley.

Per le gialloblù, oltre al trofeo per il terzo posto, da segnalare il premio come miglior bandavinto dalla nostra atleta Paola Clerici.

Una prova sicuramente positiva per Cermenate in vista della ripresa del campionato che vedrà le virtussine affrontare Como Volley sabato 12 gennaio 2019 alle ore 21.15 a Sagnino.