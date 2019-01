Basket, Cantù-Avellino: promozione biglietti scontati per studenti universitari

Promozione riservata agli studenti universitari per assistere alla partita di campionato tra Cantù e Avellino, in programma sabato 19 gennaio 2019 alle 20.30 al PalaBancoDesio.

Con la “Promo Universitari”, infatti, i giovani studenti biancoblù potranno assistere al match tra Acqua S.Bernardo Cantù e Sidigas Avellino - valevole per la sedicesima giornata di LBA – ad un costo del biglietto singolo di 10 euro.

Come e dove comprare i biglietti scontati

Presentando il proprio tesserino universitario, il tifoso canturino potrà usufruire della promozione acquistando un massimo di due biglietti nel settore “Secondo Anello”. L’acquisto dei biglietti scontati sarà possibile soltanto se effettuato in settimana presso il “Blackcourth Store” di Cucciago, in via Leonardo da Vinci 2 (fronte Palasport Pianella).

In alternativa, il tifoso potrà usufruire della promozione direttamente il giorno della partita presso la biglietteria del “PalaBancoDesio”. Non sarà possibile, dunque, acquistare il biglietto scontato tramite il servizio online o nei punti vendita autorizzati Vivaticket. Si ricorda, inoltre, che l’offerta è valida fino ad esaurimento posti.

Giorni e orari biglietteria

Da martedì a venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 18:30 presso il “Blackcourth Store” di Cucciago. Sabato 19 gennaio, giorno della partita, la biglietteria del “PalaBancoDesio” in Largo Atleti Azzurri d’Italia aprirà come di consuetudine due ore prima del match, dunque alle ore 18:30.