Piscina di Muggiò: in Comune si discute sulla riapertura dell'impianto

Incontro in Comune a Como con il Comitato regionale Fin per discutere sulla possibilità di riapertura della piscina di Muggiò con le necessarie certificazioni.

"Gli anni trascorsi senza manutenzioni straordinarie, che hanno determinato anche alcuni episodi per cui si è dovuto intervenire urgentemente, hanno reso necessari ulteriori interventi per poter riaprire la piscina nel rispetto delle normative con la gestione della Fin - spiegano dell'ufficio stampa del Comune di Como -. Il Comune aveva già effettuato degli interventi urgenti di messa in sicurezza, ma ad oggi questo ulteriore impegno non può essere adottato dagli uffici, che sono concentrati sulle scuole e su altri edifici comunali (tra cui la progettazione del nuovo palazzetto), considerando anche la vetustà e la situazione di degrado nella quale versano, oltre alla piscina, diversi altri immobili.

Nella giornata di mercoledì 25 settembre 2019, dunque, si è svolto un incontro tra gli assessori comunali Vincenzo Bella e Marco Galli, i tecnici del Comune, il presidente del Comitato regionale Fin Danilo Vucenovich e il direttore della piscina di Muggiò Stefano Manfredi.

Dall'incontro è emersa una possibile soluzione: l'ipotesi è di sottoscrivere un accordo tra Comune e Fin secondo il quale il Comune finanzierà gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti, e la Fin si occuperà di progettare e far realizzare le opere, impegnandosi nella successiva gestione dell'impianto.

"Nel frattempo - spiegano ancora da palazzo Cernezzi - saranno sentiti gli organi autorizzativi per individuare soluzioni che consentano di anticipare la riapertura della piscina nelle more della realizzazione delle opere necessarie e nel rispetto delle regole".

L'obiettivo, assicurano dal Comune, è quello di riaprire al più presto la piscina di Muggiò e renderla nuovamente fruibile da atleti e cittadini.