Il comasco Massimiliano Piffaretti è Campione europeo di Wakeboard

E' stato il comasco Massimiliano Piffaretti ad aggiudicarsi la medaglia d'oro e il titolo di Campione continentale (categoria open) al Campionato d'Europa e Africa di wakeboard boat, conclusosi domenica 11 agosto 2019 a Kiev, in Ucraina. Trionfo della formazione italiana che vince il 9° titolo consecutivo di squadra.

Piffaretti, campione del mondo e già campione europeo, rientrato dopo un anno di stop per infortunio, ha sbaragliato gli avversari russi Georgiy Khudnitskiy (argento) e Nikita Martyanov (bronzo).

Medaglia d'argento, invece, e titolo di vice campionessa europea per la milanese Alice Virag nella open femminile, seconda soltanto all’imbattibile olandese Meijer Sanne.

Nella categoria junior due gli atleti italiani sul podio: Alize Piana (medaglia d’argento) e Igor Colombo (medaglia di bronzo); la medaglia più preziosa è conquistata rispettivamente da Anna Maria Kushkovskaya, russa e dal francese Maxime Roux.

Nella categoria under 14, il giovane torinese Stefano Comollo vince l’argento, lasciando il primato al russo Mikhail Doladov.

Nella disputa tra i più esperti, infine, i veterans, l’Italia non ha avversari: Annalisa Di Corato è medaglia d’oro, Francesco Starita e Pierluigi Mazzia conquistano rispettivamente l’oro e l’argento.

Il prossimo appuntamento sarà in Italia, a Rieti, con i Campionati Italiani a Categorie a fine agosto e, a novembre, la sfida iridata dei Campionati Mondiali ad Abu Dhabi.