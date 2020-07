Petizione per lo stadio Sinigaglia: "Serve una concessione lunga al Como"

Un'occasione per i tifosi lariani di contarsi e chiedere ufficialmente che l'amministrazione comunale prenda una decisione in merito allo Stadio Sinigaglia: affidare la sua gestione alla società Como 1907 con una concessione a lungo termine. A questo punta la raccoltra firme lanciata da Riccardo Arcellaschi sul sito Change.org. Ecco il testo della petizione:

Chiediamo che venga data lunga concessione alla società Como 1907 per la gestione dello stadio Giuseppe Sinigaglia, che permetta di poter intervenire sull'impianto e la zona circostante, trascurati negli anni e in vistoso degrado, benché si tratti di una delle zone più belle della città. Basta ostacoli da parte di chi non è stato in grado di preservare e curare le nostre bellezze. Non vogliamo un'altra Ticosa in riva al Lago, cosa che sarà inevitabile senza l'intervento di privati.