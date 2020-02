Pattini a rotelle: Giulia Corsini è campionessa italiana indoor

A Pescara, sede dei campionati italiani indoor di pattinaggio corsa su rotelle, un grande successo per Brianza Inline, la squadra di Mariano Comense, che ottiene complessivamente una buona decima posizione su 85 società in gara. Ben 19 gli atleti lariani al via nella tre giorni rotellistica, il gruppo seguito dai tecnici Adelia Marra ed Enea Mascheroni.

In particolare poi, grande soddisfazione della squadra di Mariano per il successo ottenuto da Giulia Corsini (atleta piacentina arrivata quest’anno nel team della presidentessa Rossella Radice), che vince nella 5000 a punti, categoria Junior, mentre la compagna di squadra Melissa Gatti conclude settima.

La stessa Gatti poi centra la medaglia di bronzo nella 1000 Sprint (sesta la Corsini). Bene anche Sara Bernizzoni che conclude tredicesima in entrambe le prove.

14esimo posto invece nella prova dell’Americana a squadre Seniores, con il nostro team formato dalle tre junior: Corsini, Gatti e Sara Bernizzoni.

Carola Falco invece al suo debutto nella categoria Ragazzi conquista un ottimo terzo posto nel Giro a cronometro con atleti contrapposti.