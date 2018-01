Derby Como-Varese, i provvedimenti per la sicurezza intorno alla stadio

In occasione della partita di calcio Como-Varese domenica 14 gennaio 2018 alle ore 14,30 presso lo stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia", sono state presi alcuni provvedimenti per la viabilità e la tutela della sicurezza in accordo con la Questura.

Dalle ore 9 e comunque non oltre le ore 19 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, per tutte le categorie di veicoli compresi quelli autorizzati (abbonamento residenti) e quelli a servizio delle persone invalide lungo viale Puecher, viale Masia (lato stadio), largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto.

Dalle ore 13.30 è sospesa la circolazione veicolare lungo viale Puecher, ove saranno montati sistemi di recinzione mobili inibendo anche il passaggio pedonale, e via Vittorio Veneto, dall'intersezione con viale Rosselli sino al Monumento ai Caduti, eccetto per veicoli autorizzati, bus calciatori del Varese, veicoli provenienti da via Sinigaglia e in uscita su viale Rosselli.

In deroga a quanto sopra, dove non fisicamente inibito dalle barriere mobili, potranno accedere i veicoli dei residenti con posto auto ubicato su area privata, nonché, in presenza di stalli di sosta liberi, e compatibilmente con la situazione dell'ordine pubblico, i residenti con abbonamento annuale alla sosta su area pubblica (stalli blu) "Zona 11".