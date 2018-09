Al Sinigaglia vince la solidarietà: festa per la partita di calcio tra Magistrati e Artisti Tv

Un pomeriggio di festa e solidarietà allo stadio Sinigaglia di Como per la partita di calcio benefica "Sport for Life" che ha visto in campo la Nazionale Calcio Tv e la Nazionale Magistrati, andata in scena sabato 8 settembre 2018.



L'amichevole -che si è conclusa con il risultato di parità di 3-3 - ha visto in campo numerosi beniamini del pubblico, come Moreno Morello e Jimmy Ghione, mentre la nazionale Magistrati era allenata da Claudio Gentile. Tra i personaggi più applauditi e apprezzati, soprattutto dai bambini, il Gabibbo, il pupazzone di Stricia la Notizia, vera star del pomeriggio.

Il ricavato dell'evento verrà devoluto alle associazioni di volontariato ComoCuore, Quelli che con Luca e La scuola che vola.