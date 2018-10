Pallavolo femminile, Virtus Cermenate schiacciata da Solaro

Nella seconda giornata di campionato Solaro passa a Cermenate con un agile 3-0. Avvio di primo set equilibrato fino al 9-9, quando è Solaro a tentare l’allungo (11-12, 14-17). Cermenate non riesce a rifarsi sotto (15-22) e per le ospiti è semplice chiudere il parziale sul 19-25. Secondo set tutto di Solaro, che parte forte (1-3, 4-9), amministra ed incrementa il vantaggio (4-11, 5-13). Ma Cermenate non demorde. La formazione guidata da coach Pietroni, infatti, grazie anche ad un buon turno in battuta riporta tutto in parità (18-18). Ma Solaro conquista subito un break (19-22) che si porta fino alla fine del parziale (23-25). Crolla definitivamente Cermenate nel terzo set. Solaro parte forte (1-4, 4-12), gestisce (6-13, 10-14, 11-18) e chiude il parziale 14-25.

Pietroni, al termine dell’incontro, commenta così: “Come sapevamo Solaro è una formazione forte. Nel primo set abbiamo pagato molto in ricezione, nel secondo ce la siamo giocati, mentre nel terzo siamo crollate. Abbiamo giocato la nostra partita contro un’avversario indubbiamente più forte e quotato di noi. Ora torniamo in palestra e lavoreremo sodo per affrontare la prossima partita”.

In campo per Virtus Cermenate: Sarubbi, Ruiu, Marinoni, Testoni, Maiocchi, Guarisco, Mancarella, Brenna, Clerici, Nasto, Castelli L1, Bulgheroni L2. Allenatore: Pietroni Francesco, Vice: Proverbio Giorgio.