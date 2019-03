Pallavolo femminile, Virtus Cermenate vince contro Bregnano

Virtus Cermenate batte Bregnano per 3-1 nella 18esima giornata della Seconda Divisione Femminile di Pallavolo.

Giovedì 28 febbraio 2019, dopo un avvio in sordina,Cermenate suona la carica e ha la meglio su Bregnano.

Avvio sottotono della formazione di casa che lascia il pallino del gioco alle avversarie che mantengono la testa per tutto il set (0-5, 5-15, 6-22), andando a chiudere il parziale 10-25. Nel secondo set Cermenate si riscatta. Parte subito forte la formazione guidata dalla coppia Proverbio-Vago (9-0).

Bregnano non reagisce (16-3) e Cermenate vince il parziale agilmente sul 25-7. Le virtussine sempre in testa anche nel terzo parziale: 6-2, 16-8, 20-21, fino al definitivo 25-17. Più equilibrata la quarta frazione di gioco. Parte nuovamente avanti Cermenate (5-3, 11-8).

Bregnano impatta sul 13 pari, ma sono nuovamente le padrone di casa ad allungare (16-13, 22-19) andando a conquistare il parziale 25-19 e chiudendo l’incontro 3-1.

Nel prossimo turno Cermenate ospiterà Doria Portichetto giovedì 7 marzo 2019 alle ore 20.30.