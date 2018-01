Per la Pallanuoto Como inizia male il campionato di serie B

Esordio amaro per la Pallanuoto Como che esordisce a Verona con una sconfitta per 5 a 4. I ragazzi di Zoni hanno lottato fino alla fine , il risultato è rimasto equilibrato per tutti e quattro i tempi. Tante le azioni prodotte ma concluse male e poca iniziativa nel tiro dalla distanza. I padroni di casa ci hanno creduto fino alla fine e hanno conquistato questi primi tre punti della stagione. Adesso testa alla prossima partita contro il Cus Milano con l'esordio in casa a Muggio.