Pallanuoto Como, derby con Varese

Pallanuoto Como scende in acqua per lottare contro Varese. Il derby acquatico è in programma sabato 24 febbraio 2018 alle ore 18.30. L'appuntamento è alla piscina comunale di Muggiò.

E' la quinta partita del girone di andata di serie B. I padroni di casa della Pallanuoto Como aspettano gli avversari di Varese per un derby che promette di regalare grandi emozioni a tutti i presenti.

Sfileranno durante la presentazione le giovanili della pallanuoto Como che accompagneranno sul bordo vasca i loro beniamini.