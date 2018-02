A Firenze esplode la festa

La partita finisce 105-87: gli spalti canturini esplodono in un boato di gioia. La Pallacanestro Cantù ha eliminato Milano e va in semifinale per giocarsi la Coppa Italia. Ecco il video della grande festa che ha acceso la tifoseria brianzola. Le immagini sono della pagina Facebook "Tifosi Canturini". Montaggio youtube di Ultras World.