Basket, Red October Cantù sconfitta a Cremona

Pallacanestro Cantù sconfitta dalla Vanoli Cremona nella serata di domenica 28 gennaio 2018: 109 a 100 il risultato finale. 100 punti non bastano ai brianzoli per portare a casa il risultato. Si interrompe la striscia positiva della Red October dopo tre vittorie consecutive. Brianzoli sconfitti al “PalaRadi” di Cremona nel diciassettesimo turno del campionato di Serie A PosteMobile, nonostante i 25 punti di Randy Culpepper ed i 38 della coppia Smith-Thomas (19 a testa). A pesare, per Cantù, l'assenza di Christian Burns, troppo importante per il gioco e per le energie della formazione canturina.

Le parole di Sodini

"In questa partita non c’è un colpevole - ha detto il mister canturino- Abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo difensivo. Credo che, ad un certo punto, il nostro nervosismo per dei contatti non fischiati sia stato più una frustrazione dovuta al non riuscire a fare cose che solitamente riusciamo a fare. Non siamo mai riusciti ad arginare Martin e abbiamo fatto diversi errori nei cambi sistematici, lasciando in alcune situazioni tanto spazio ai loro tiratori quando dalla zona passavamo ad uomo. Venivamo da tre vittorie consecutive, dunque, non facciamo drammi per questa sconfitta, abbiamo perso contro una squadra che ha vinto cinque delle ultime sei partite, direi che stasera è una cosa che ci può stare uscire sconfitti dal “PalaRadi” di Cremona. Tuttavia, non mi è piaciuto lo spirito di arrendevolezza che ha avuto in difesa la mia squadra. Faccio i miei complimenti alla Vanoli, complimenti di cuore perché la loro pallacanestro mi piace davvero tanto. È diversa dalle altre, magari meno strutturata ma riesce a trovare sempre protagonisti diversi, un basket che vorremmo fare anche noi. Non posso fare finta comunque che gli infortuni non abbiano inciso - ha concluso Sodini- anche se nel corso di una stagione sono cose che possono capitare alle squadre di pallacanestro".