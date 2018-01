Basket, Cantù inizia bene l'anno: sconfitta Capo d'Orlando

Cantù inizia il 2018 in modo soft incontrando sul parquet amico una tra le avversarie più adatte a riprendere il ritmo dopo qualche acciacco e malanno di stagione. Tutti arruolati comunque i giocatori e l'anno si presenta con un grosso abbraccio a Nicola Brienza, oggi vice allenatore in Sicilia, ma nato e cresciuto sulle panchine di Cantù.

Già al 5 minuto sul punteggio di 12-2 per i canturini la gara aveva detto ciò che c'era da dire e con le regole del pugilato ci sarebbe scappato un ko tecnico inevitabile vista la pochezza degli ospiti ad ogni livello. Deve essere il pensiero anche di coach Sodini che infatti si porta a casa il primo quarto con un vantaggio rassicurante (26-7) mandando in campo fin da subito le seconde linee.

Nel secondo quarto si abbassa il ritmo della partita e entra in campo anche la Betaland. Nulla che possa impensierire Cantù, ma almeno gli avversari cominciano a realizzare qualche canestro mantenendo la parvenza di avere ancora una partita. Se tra i canturini è una ghiotta occasione per Cournoh e Thomas per trovare punti, con la maglia di Capo d'Orlando è l'altro ex di giornata, Kuba Wojciechowski, il più credibile nel cercare di mantenere il contatto con la Red Oktober.

Non cambia lo spartito dopo l'intervallo e la gara scivola via senza particolari emozioni. L'ultimo quarto è sulla stessa falsariga e per Cantù è fin troppo facile affondare definitivamente la resistenza ospite e definire il rotondo finale di 96-73.

Red October Cantù 96: Smith 18, Culpepper 9, Pappalardo ne, Cournooh 12, Parrillo 5, Tassone, Crosariol 13, Maspero, Reucci, Chappel 16, Burns 8, Thomas 15. Coach: Marco Sodini

Betaland Capo d'Orlando 73: Galipo ne, Alibegovic 12, Maynor 10, Atsur 10, Kulboka 6, Laganà ne, Delas 5, Wojciechowski 19, Stojanovic 11, Ikovlev, Donda. Coach: Gennaro Di Carlo