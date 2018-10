Pallacanestro Cantù, chiusa la campagna abbonamenti: 1832 tessere vendute

Si è ufficialmente chiusa la campagna abbonamenti 2018-2019 della Red October Pallacanestro Cantù.

1832 le tessere stagionali sottoscritte dai tifosi biancoblù durante le due fasi della campagna abbonamenti “All 4 One”, valida per assistere a tutte le partite casalinghe della regular season del campionato di Serie A PosteMobile che si svolgeranno al “PalaBancoDesio”.

«Sono soddisfatto del risultato finale», ha commentato Roman Popov, Amministratore Unico di Pallacanestro Cantù. «Siamo partiti dai 631 dello scorso anno per arrivare ad un numero, 1832, che ci appartiene sicuramente molto di più di quello della passata stagione. Ringrazio i nostri tifosi, dagli abbonati fedelissimi ai nuovi, per aver creduto nella società Pallacanestro Cantù e nella squadra allenata da un grande coach come Evgeny Pashutin. Personalmente, come club, stiamo lavorando davvero tanto. Giorno dopo giorno. Che questo sia solo un grande inizio!», ha concluso Popov.