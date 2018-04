Basket, Cantù elimina Reggio Emilia dai play-off

I risultati della giornata (vincono tutte le pretendenti ai play-off) presentano la sfida tra Red October e Grissin Bon come una gara da dentro o fuori.

Risolto l'angolo nostalgia con Markoishvili, uno degli ex più amati ricoperto di premi al ritorno al PalaDesio le lacrimucce hanno lasciato spazio al sudore in un palazzo bollente a livello agonistico e climatico. Non è certo una scusa per giocare al rallentatore con le due squadre che in Italia amano più correre che non si risparmiano e si affrontano immediatamente con più attenzione a come offendere più che nel difendere.

Se negli ospiti è Della Valle che sembra in particolare serata di grazia, tra i canturini c'è più equilibrio nella distribuzione dei punti e se Culpepper con le sue consuete forzature (spesso a bersaglio) è il primo ad arrivare in doppia cifra è subito raggiunto da un monumentale Burns e dall'esperto THomas che pur non partendo in quintetto sembra più a suo agio nel match del timido Ellis. La gara è comunque sempre aperta tanto da archiviare la prima metà sul punteggio di 45 pari.

Stesso copione nel terzo quarto con Reggio Emilia che prova a scappare subito, ma Cantù coriacea come sempre tra le mura amiche che si rifà sotto ed a sua volta centra la minifuga nel finale di quarto (69-62). Nell'ultimo quarto Cantù non molla più la guida della gara. Si iscrivono all'incontro anche Smith ed Ellis portando a 5 i giocatori di Cantù in doppia cifra e Della Valle dopo tre quarti da 28 punti evapora in un PalaDesio bollente anche se non stracolmo (3mila gli spettatori) non riuscendo più ad incrementare il suo bottino. I biancoblù la vincono così di squadra aumentando il margine nel finale eliminando di fatto Reggio dalla corsa play-off che invece resta apertissima per la Red October. Mvp Burns che al solito fa pentole e coperchi mettendo insieme l'ennesima doppia doppia (15 punti e 13 rimbalzi) e che davvero ha pochi rivali nel campionato italiano come costanza di rendimento

Red October Cantù 90: Smith 13, Culpepper 21, Cournooh 3, Tassone ne, Crosariol 2, Maspero ne, Chappell 5, Burns 15, Thomas 19, Ellis 12. Coach: Marco Sodini

Grissin Bon Reggio Emilia 79: Candi, Della Valle 28, White 11, Reynolds 12, Markoishvili 8, Wright 2, Cipolla ne, Cervi 7, Llompart 7, De Vico 4. Coach Max Menetti.