Palio Remiero del Lario 2018, la vincitrice è la "Lucia" di Lezzeno

Grande successo per il Palio Remiero del Lario 2018, la cui 56esima edizione è stata ospitata dal comune di Bellano, in provincia di Lecco. Ad aggiudicarsela la "Lucia" di Lezzeno.

Uno spettacolo per i tantissimi turisti che hanno preso d'assalto la riviera dell'altolago domenica 26 agosto 2018. Come scrive LeccoToday, sulle acque del lago si sono sfidate le Lucie, le caratteristiche imbarcazioni del Lago di Como di manzoniana memoria, in tutto quindici, in rappresentanza dei vari comuni rivieraschi.

La vittoria è andata alla barca di Lezzeno condotta da Stefano Molinari e Manuel Cappi (nella foto della Pro Lezzeno i vincitori delle due categorie), impostisi sui fratelli Gelpi di Sala Comacina e i fratelli Poletti di Carate Urio. A livello femminile hanno trionfato Anna Fraquelli e Gloria Garreffa di Ossuccio.