Calcio, i nuovi proprietari inglesi del Como si presentano guardando alla serie C

Sent, la nuova proprietà inglese del Como 1907 neo promosso in serie C, incontra la stampa locale per la prima volta: dopo l'acquisizione siglata lo scorso 4 aprile, giovedì 9 maggio 2019 in programma una conferenza stampa nell'ufficio del sindaco a Palazzo Cernezzi cui parteciperanno anche i principali esponenti politici della città.

Annunciata la presenza di Michael Gandler, CEO del Como 1907, Mirwan Suwarso, Director of SENT Entertainment, il Sindaco di Como Mario Landriscina, Marco Galli, Assessore Sport e Tempo Libero, Ambiente ed Ecologia, Parchi e Giardini, Francesco Pettignano, Assessore al Patrimonio e Demanio e Massimo Nicastro.

Una nuova proprietà, questa è l'intenzione, che vuole ripartire proprio dalla collaborazione con le istituzioni in modo da rafforzare la struttura aziendale e attrarre contemporaneamente numerosi investitori locali e internazionali. Lo scopo è quello di far crescere la società del Como 1907 sia dal punto di vista sportivo che da quello aziendale.

Tanto più in un momento in cui alla squadra si aprono le porte della serie C, con grande gioia soprattutto dei tifosi azzurri che storicamente hanno sempre avuto un grande entusiasmo e attaccamento nei confronti della squadra.