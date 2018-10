Nordic Walking, oro per tre atlete del Team Triangolo Lariano al campionato italiano

Tre ori per la squadra comasca Team del Triangolo Lariano nel Circuito Tricolore Campionato Italiano di Nordic Walking Agonistico Federale appena concluso.

Sette le tappe in giro per l'Italia (Bosisio Parini, Bologna, Tivoli, Bassano del Grappa, Tolentino/Urbisaglia, Mestre e Mantova) che hanno portato un consistente bottino al team lariano.

Oro per Emanuela Zugno, Laura Colombo e Daniela Crosina, tutte atlete del team di Como, campionesse italiane delle rispettive categorie master.

In ambito maschile il campione italiano è stato Andrea Tagliabue, secondo posto sempre di categoria va a Moreno Crestani e quarto posto per Tiziano Ardemagni (presidente Team Triangolo Lariano Lago di Como). E per finire il Team Triangolo Lariano si è classificato come terza società maschile.

"Chi vuole cimentarsi in questa "nuova disciplina federale" (il Nordic Walking appartiene infatti alla Federazione Italiana di Atletica Leggera) - spiega Federica Paracchini, istruttore del Team Triangolo Lariano Lago di Como -può scrivere direttamente a teamtriangololarianosegreteria@gmail.com. L'Associazione organizza anche corsi per aspiranti camminatori in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Ci saranno istruttori federali della SINW -conclude Paracchini- che vi insegneranno ad utilizzare correttamente i bastoncini per ottenere il massimo beneficio e fare dello sport tutti insieme all’aria aperta".