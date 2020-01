Monza vs Como: record di biglietti venduti per la grande sfida al Brianteo

Monza vs Como, un vero e proprio derby, molto atteso dai tifosi di ambo le squadre, si gareggerà domani 19 gennaio 2020. La partita inizialmente avrebbe dovuto svolgersi alle 17.30 ma per volere del Prefetto è stata anticipata alle ore 15, presso lo stadio Brianteo.

La rivalità storica tra i due capoluoghi lombardi ha fatto schizzare le vendite al botteghino: il settore ospiti (che prevede 500 biglietti) è già esaurito e sono già stati emessi 3500 biglietti circa. I tifosi del Como, per sostenere la loro squadra, hanno già occupato almeno altri 200 posti in Tribuna. Le tifoserie daranno il massimo, in questa competizione 'storica' che vede la squadra brianzola, risollevata da Berlusconi- Galliani, lanciatissima verso la Serie B, in vetta con ben 10 punti di vantaggio dalla seconda in classifica.

Arbitra Di Cairano di Ariano Irpino.