Bike Cadorago, arriva la campionessa italiana Matilde Bertolini

Completata la formazione Junior di Bike Cadorago con l'arrivo dell'atleta Matilde Bertolini, Campionessa Italiana a Cronometro tra le Allieve. Giuseppe e Carlo Sala hanno completato il team inserendo nel mosaico un altro tassello di valore.

Chi è Matilde Bertolini

Nata il 24 settembre del 2002, Bertolini, che risiede a Calci in provincia di Pisa, ha iniziato a praticare ciclismo da Giovanissima e condivide la passione per la bicicletta con la sorella Beatrice. La scorsa annata è stata per lei da incorniciare: tesserata per M.B. Victory Team ha gioito a Villadose, laureandosi Campionessa Italiana a Cronometro tra le Allieve; si è classificata seconda nella prova contro il tempo Baccaiano – Montespertoli (vestendo la maglia di Campionessa Regionale della specialità) ed è salita per altre quattro volte sul terzo gradino del podio (Camerata Picena, Francavila al Mare, Podenzano e Città di Castello).

L’atleta sedicenne, impegnata nel Liceo Classico a Pisa, dichiara: "La famiglia Sala, lo staff e le mie compagne di squadra mi hanno accolte benissimo, sono felicissima di poter iniziare questa nuova avventura vestendo i colori di Bike Cadorago"

Matilde ammira Tony Martin e Letizia Paternoster e quando si parla di obiettivi dimostra di avere le idee chiare: "Per questo 2019 prima di tutto mi auguro di potr raggiungere traguardi prestigiosi con tutta la squadra. Personalmente cercherò di dare il mio contributo in tutte le gare, lavorando per farmi trovare pronta negli appuntamenti più importanti".