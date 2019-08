Segni particolari: versatile. Massimiliano Gatto nuovo attaccante del Como

Classe 1995, proveniente dalla Pro Vercelli, si tratta di un giocatore dinamico, veloce e abile nel dribbling. Cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, ha giocato anche nel Pisa e nel Carpi: “Sono molto contento di essere qui a Como – sono le sue prime parole – credo in questo progetto e ho deciso quindi di farne parte. La piazza è stimolante e sono convinto che questa squadra potrà fare bene”.

Giocatore in grado di adattarsi a diversi sistemi di gioco, può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo: “Si tratta di un calciatore duttile, che per caratteristiche ci completa e che in prospettiva ha ancora margini di crescita – dice Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como 1907 – le sue caratteristiche si uniscono bene con quelle già presenti nel nostro reparto offensivo e questo ci aiuterà ad avere maggiore imprevedibilità”.