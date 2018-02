Pallacanestro Cantù, la nuova maglia di Coppa Italia

Pallacanestro Cantù presenta ufficialmente la nuova divisa da gioco per la Coppa Italia. La presentazione è in programma martedì 13 febbraio 2018 alle ore 12.30 presso la sede della MIA, azienda di proprietà di Davide Marson situata in Figino Serenza, in via Cervino 10, divenuta leader nella fornitura di prodotti per il settore legno/arredo che ha rinnovato ancora una volta la collaborazione con Pallacanestro Cantù. La maglia farà la sua prima apparizione nella giornata odierna a Firenze, alla presentazione della PosteMobile Final Eight. La divisa sarà indossata per la prima volta dal capitano biancoblù Jeremy Chappell, presente all’evento insieme al capo-allenatore Marco Sodini.