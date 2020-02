Il Lago di Como in Canada: succede grazie ai bambini dell'hockey

Non è solo una presenza reale quella dei bimbi dell'under 13 dell’Hockey Como in Canada, ma anche una presenza simbolica. Infatti sulla bella maglia blu, ideata apposta per l'occasione, troneggia la stella dei campioni, volutamente lievemente deformata per raccogliere la sagoma del Lago di Como. Siamo a Ottawa e i piccoli gareggiano in uno dei trofei più importanti al mondo: il Pee-Wee Québec. Un'occasione talmente importante, un onore riservato soltanto a poche squadre del vecchio continente, da meritare anche una maglia speciale e allora ecco che Massimo Martinelli, ex portiere dell’Hockey Como e oggi proprietario di ho Hoax, azienda di abbigliamento sportivo di Montano Lucino, ha saputo trovare l'idea giusta.

Ma non è soltanto il fronte della maglia dei piccoli campioni a suscitare orgoglio nella squadra e nella città. Sul braccio infatti campeggia la scritta Pesi massimi perché lo sponsor della trasferta canadese è proprio il celebre fanclub, un gruppo di veri tifosi, e non un'azienda, per questo ulteriore sostegno ai nostri piccoli campioni con le lame.