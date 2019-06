Torna la Gabbia, torneo di calcio a 3 con vista lago

L’evento sportivo,unico nel panorama estivo comasco si terrà il 29 e il 30 giugno nella consueta e splendida location del Tempio Voltiano.

La Gabbia 3vs3 vede squadre composte da 3 giocatori in campo in partite no stop da 8 minuti con la possibilità di due cambi.

Numerosi i premi in palio messi a disposizione dall’organizzazione per i partecipanti e vincitori della manifestazione giunta appunto alla decima edizione.

Per iscrizioni e informazioni visitate il sito www.lagabbiacomo.com o la pagina FB della manifestazione sempre aggiornata oppure contattare il 393.90.71.989