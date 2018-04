Junior Next Gen al Tennis Como: Milano è la provincia più premiata

Sole, tanta gente, belle partite, giovani promettenti in campo. Si è conclusa come meglio non poteva la dieci giorni di gare al Tennis Como in occasione della tappa lariana (per la prima volta nella nostra provincia) dello Junior Next Gen Italia, il più importante circuito nazionale giovanile osservato dalla Federazione Italiana Tennis.

Dopo oltre 400 match disputati, che hanno messo in campo 450 ragazzi delle categorie Under 10, 12, 14 e 16, la terra rossa di Villa Olmo ha emesso i verdetti. La provincia più premiata è stata Milano con tre tornei vinti, poi un successo a testa per giocatori in arrivo dalle province di Aosta, Cuneo, Savona, Cremona e Torino.

“Grazie per essere venuti a rendere importante il nostro torneo – ha commentato il presidente del Tennis Como, Chiara Sioli, nel corso delle premiazioni – Avete messo in mostra un livello di gioco molto alto ed è stato un piacere avervi tra noi”.

“Il tempo è stato magnifico, e la bellezza di questo circolo ha fatto il resto – ha poi aggiunto il consigliere regionale della Fit Walter Schmidinger – Il torneo è riuscito molto bene, la nostra speranza come Federazione è quella di vedervi tra qualche anno nell’altro Next Gen, quello che ospitiamo a Milano riservato ai giovani giocatori Professionisti”.

Risultati femminile.

Under 10: Carla Giambelli (Molinetto) b. Sabrina Baranovschi 7-5 6-1; Under 12: Sofia Aloja (Junior Mi) b. Gaia Maduzzi (Action Tennis Arona) 7-6 6-2; Under 14: Vittoria Baccino (Tennis&Squash Vado) b. Samira De Stefano (Scuola Tennis Varese) 6-2 6-2; Under 16: Giulia Finocchiaro (Tennis Club Crema) b. Ludovica Maniglia (Tc Milano Bonacossa) 7-6 6-3

Risultati maschile

Under 10: Noah Canonico (Tc Aosta) b. Edoardo Cecchetti (Tc Milano Bonacossa) 6-4 6-4; Under 12: Lorenzo Comino (Mondovì) b. Francesco Maria Gatti (Quanta Village) 6-7 6-2 13-11; Under 14: Andrea Giammario (Tc Milano Bonacossa) b. Matteo Ceradelli (Vavassori Tennis Team) 6-3 6-1; Under 16: Andrea Librè (Nord Tennis Torino) b. Carlo Venturini (Junior Milano) 7-6 6-3.