Judo, atleti di Lario e Mon Club sul podio a Melegnano e Tarcento

Domenica di successo per gli atleti comaschi del judo di Mon Club (Appiano Gentile) e Lario (Como).

Mentre a Tarcento (UD) il 19 maggio 2019 i veterani si sono cimentati nella terza prova del circuito “Trofeo Italia” valevole come prova della Coppa Italia master, gli esordienti sono stati alle prese col Grand Prix regionale abbinato al trofeo città di Melegnano.

Dai più esperti arriva l’argento di D’Ambrosio David (M4 -81 kg) e la buona prova di Perri Mattia (M2 -73 kg); sul fronte giovanile invece i risultati non sono sempre quelli sperati. Seppur ancora lontani dalla condizione ottimale sono proprio i più piccoli a convincere: determinati, ascoltano i suggerimenti e provano, non sempre con profitto, a metterli in pratica.

Arriva all’oro Jin Alessio Cheng Cheng (mon, esoB - 73) ed al bronzo Tenca William (mon, esoA -60). Bene anche Glori Christian (mon, esoA -50) e Secco Gabriele (lario, esoA -50). Sottotono le prestazioni degli esordienti B Balestrini Filippo, Chiellini Andrea e D’Ambrosio Elia