Como, inaugurato il Campo Coni: riaperto dopo i lavori alla pista

E' stato inaugurato ufficialmente domenica 14 ottobre 2018 il Campo Coni di via Canturina a Como: la struttura, rimasta chiusa per oltre un anno per i lavori di rifacimento della pista, era stata riaperta in parte ad agosto. Gli atleti avevano potuto ricominciare ad allenarsi, anche se mancavano le attrezzature per l'atletica.

L'inaugurazione ufficiale domenica, alla presenza dell'assessore allo Sport del comune di Como Marco Galli e della rappresentante del Coni Katia Arrighi, in occasione dell'ultima prova del Trofeo giovanile "Gioventù Lariana" organizzata dal Comitato FIDAL Como/Lecco con la collaborazione delle società U.S. Albatese, AG. Comense e Pro Quinto.