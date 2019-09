Casnate con Bernate, proseguono i lavori al Palasampietro per accogliere il volley di Serie A

Per il Pool Libertas di Cantù la seconda settimana di preparazione alla stagione 2019-2020 del campionato di volley Serie A2 Credem Banca è iniziata tra la sabbia dei campi da beach volley, la sala pesi e il Palazzetto dello Sport "Parini" per le sedute tecniche. Lo storico palazzetto canturino farà da casa alla società guidata dal presidente Ambrogio Molteni fino alla fine della stagione in corso, quando inizieranno i lavori di ristrutturazione.

Nel frattempo il patron canturino sta supervisionando i lavori in corso al glorioso PalaSampietro di Casnate con Bernate finalizzati ad adattare la struttura ad ospitare anche le gare di volley. Per anni casa della Pool Comense di basket femminile, che ha vinto tutto sia in Italia che in Europa, il palazzetto casnatese andrà presto incontro a una “seconda giovinezza”: con i lavori previsti infatti, che termineranno entro la fine dell'anno, si potrà ristabilire la capienza completa di quasi duemila posti a sedere numerati.

Nelle ultime due settimane sono stati installati i pali per la rete di volley idonei alla Serie A e sono state tracciate le righe regolamentari del campo da gioco, precedentemente non esistenti. Si tratta di un investimento importante per la società canturina, che si è però garantita la possibilità di disputare regolarmente allenamenti e partite per il prossimo anno. Il palazzetto casnatese diventerà pertanto punto di riferimento del territorio per l'eventuale organizzazione di altri eventi, anche di rilevanza nazionale, o per test match con squadre di categoria superiore.

“E’ stato un lavoro abbastanza complicato – spiega il presidente Molteni –, eseguito a spese della Libertas, ma ora la struttura può ospitare anche allenamenti e partite di pallavolo. Dopo oltre 30 anni, abbiamo reso agibile un impianto che è sì tempio del basket femminile, ma che finora era precluso ad altri sport. Dall'anno prossimo questa splendida struttura potrà ospitare anche partite di volley, sia di Serie A, come per la nostra squadra, sia di categorie inferiori. Un lavoro che servirà sicuramente negli anni prossimi anche alla valorizzazione dello stesso palazzetto”.

“Confidiamo – conclude il Presidente – che l'amministrazione comunale di Casnate con Bernate completi ora i lavori di sistemazione delle balaustre e tutti gli altri interventi necessari per ripristinare la piena capienza”.