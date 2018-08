Biglietti gratis per gli studenti al Gran Premio di Monza 2018: ecco come candidarsi

Sono mille le prenotazioni arrivate per i 600 biglietti che Regione Lombardia, in collaborazione con l'Autodromo di Monza, ha messo a disposizione di 300 neo-diplomati lombardi di quest'anno per assistere alle prove del Gran Premio di Monza di venerdì 31 agosto 2018.

I diplomati hanno diritto a 2 biglietti, uno per sé e uno per un accompagnatore di età non inferiore a 16 anni. Sul sito di Regione Lombardia tutte le ultime informazioni e il link a cui candidarsi entro il 21/08/2018.

I biglietti verranno assegnati prioritariamente su base di voto di diploma e - a parità di voto - si valuterà l'ordine di arrivo della richiesta. Ai 300 neo-diplomati, che si saranno aggiudicati i biglietti, arriverà una comunicazione via mail all'indirizzo indicato sul modulo on line.

"Un premio - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - per una parte dei nostri studenti che hanno raggiunto l'obiettivo della maturità. Un segno d'attenzione che vuole essere anche un incentivo a proseguire il percorso scolastico verso nuovi traguardi e allo stesso tempo una possibilità per assistere a quello che è senza dubbio uno degli eventi italiani che raggiunge i massimi livelli di caratura e attenzione internazionale".

"In pochi giorni dalla pubblicazione dell'avviso, sono arrivate più di mille domande. Questo è per me un segnale positivo - ha dichiarato l'assessore regionale Martina Cambiaghi. È un segno di attenzione che i nostri giovani hanno nei confronti dello sport e in particolar modo della Formula 1, uno degli eventi più significativi del territorio brianzolo e lombardo. Questo è un premio che abbiamo fortemente voluto mettere a disposizione dei neo-diplomati e che riconosce il merito, il lavoro e l'impegno degli studenti lombardi. Auguro buon divertimento a tutti i ragazzi che vivranno l'esperienza di assistere alle prove del Gran Premio di Monza"