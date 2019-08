Grand Hotel Tremezzo e Menaggio & Cadenabbia Golf Club: una partnership centenaria

Era il 1907, quando il banchiere inglese Henry John Mylius fondò il Menaggio & Cadenabbia Golf Club, proponendosi di soddisfare l’intensa richiesta dei turisti d’élite anglosassoni che in quel periodo si riversavano in villeggiatura nella zona di Menaggio, Tremezzo, Cadenabbia e Bellagio. L’apertura dei battenti di quello che è oggi uno dei golf club più antichi della penisola diede vita a un’importante tradizione golfistica nella zona del Lario e della vicina Brianza e fu in quegli anni che il Lago di Como, con le sue colline dolci e i suoi scorci incantevoli, iniziò a delinearsi come il luogo ideale per giocare a golf. Sorsero infatti di lì a poco, sulle sue sponde, ben altri sei campi, fra i più belli d’Italia.

Il Grand Hotel Tremezzo, pensato per soddisfare l’instancabile frivolezza ed esuberanza dei viaggiatori facoltosi di un’epoca in cui la raffinatezza non conosceva limiti, era meta imperdibile di villeggiatura. E così nacque anche lo stretto rapporto di collaborazione con quello che era stato il primo circolo di golf sul Lario, situato a soli 15 minuti d’auto dal Grand Hotel.

La partnership con il Grand Hotel Tremezzo è tuttora e più che mai attiva. A coronamento di questo vincente connubio, il 25 agosto si terrà la prima “Grand Hotel Tremezzo Golf Cup”, proprio al Menaggio & Cadenabbia Golf Club, dalle 9.00 alle 12.30. La gara, singola, a due categorie, avrà formula Stableford. Le iscrizioni sono aperte a tutti, e più che mai agli ospiti in soggiorno al Grand Hotel. Una partnership, quella tra queste due icone del turismo lariano, che viene alimentata costantemente. Ai suoi clienti golfisti, il Grand Hotel riserva un’esperienza studiata su misura e adatta alle capacità tecniche del giocatore, da un round di golf con noleggio dell’esclusiva attrezzatura Xxio alle lezioni con golf coach privato. E agli ospiti che fin dal momento della prenotazione sanno di non volersi perdere l’opportunità di giocare, neanche in vacanza, viene proposto un pacchetto ad hoc, disponibile durante tutto l’arco della stagione, che include, oltre a un soggiorno di minimo tre notti in camera o suite e prima colazione a buffet, una cena di tre portate presso il ristorante gourmet La Terrazza Gualtiero Marchesi, un Green Fee e transfer privato al Menaggio & Cadenabbia Golf Club (pacchetto disponibile a partire da Euro 680 a notte + IVA).

Inizialmente a 9 buche, il campo del Menaggio & Cadenabbia Golf Club è stato successivamente ampliato a 18 buche par 70, mantenendo quello stile inglese che lo contraddistingueva e che risulta evidente ancora oggi nel percorso e nelle sale del circolo.

Un matrimonio, insomma, che non conosce periodi bui, e che mira sempre all’intrattenimento dell’ospite, garantendo un servizio esclusivo ed eccellente senza mai perdere di vista l’eleganza e lo splendore delle origini.